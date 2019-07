Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeuten hochwertige Werkzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Zwischen Samstag, den 13.07.2019, und Montag, den 15.07.2019, brachen Täter auf einer Baustelle am Alter Markt ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstagmittag, 13:00 Uhr, verließen die Bauarbeiter die Baustelle am Alter Markt. Im Laufe des Wochenendes öffneten unbekannte Täter gewaltsam den Bauzaun an der Piggestraße und gelangten so auf die Baustelle. In dem Gebäude brachen sie zwei Türen auf und stahlen mindestens drei hochwertige Werkzeuge. Mit zwei erbeuteten Bohrhammern und einem Staubsaugersystem entkamen sie unerkannt. Am Montagmorgen bemerkten Arbeiter um 06:00 Uhr den Einbruch.

Wer hat am Wochenende in dem Bereich - Alter Markt, Obernstraße, Piggenstraße und Welle- Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

