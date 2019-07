PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 01.07.2019

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugnutzer entdeckt Pkw-Brand und löscht ihn, Hattersheim am Main, Am Goldbach, Freitag, 28.06.2019, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Samstagvormittag angezeigt wurde, haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Freitagabend in Hattersheim versucht, einen Mercedes Sprinter in Brand zu setzen. Gegen 19:30 Uhr entdeckte der Fahrzeugnutzer, dass das Fahrzeug vor seiner Haustür in der Straße "Am Goldbach" im vorderen Bereich Feuer gefangen hatte. Daraufhin löschte er den Brand selbstständig und benachrichtigte erst am Folgetag die Polizei. Diese ermittelt nun und geht basierend auf den Angaben des Geschädigten derzeit von einer vorsätzlichen Tat aus. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Auseinandersetzung zwischen Bekannten, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Kellereiplatz, Samstag, 29.06.2019, gegen 01:15 Uhr

(jn)Bei einem Streit zwischen mehreren Personen in der Nacht zum Samstag in Hofheim ist ein 24 Jahre alter Mann leicht verletzt und in einem Rettungswagen behandelt worden. Gegen 01:15 Uhr hatte eine Anwohnerin zunächst eine Auseinandersetzung im Bereich der Elisabethenstraße, nahe des Kellereiplatzes gemeldet, woraufhin mehrere Polizeibeamte zum Einsatzort fuhren. Den weiteren Ermittlungen am Tatort folgend sei es zwischen einem 20-jährigen Flörsheimer und einem 24 Jahre altem Hofheimer zu einem auch körperlich ausgetragenen Konflikt gekommen, infolgedessen der Jüngere den Älteren attackiert und mit einem spitzen Gegenstand leicht am Arm verletzt haben soll. Der 24-Jährige wurde daraufhin in einem Rettungswagen untersucht und vor Ort wieder entlassen. Der 20-jährige Unruhestifter war bereits vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an und werden von der Polizeistation in Hofheim geführt. Weitere Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Busfahrer angegriffen, Schwalbach am Taunus, Westring, Samstag, 29.06.2019, 17:45 Uhr

(jn)Am frühen Samstagabend ereignete sich in Schwalbach ein Vorfall, bei dem ein 52-jähriger Busfahrer geschlagen und leicht verletzt wurde. Den Angaben des 52-Jährigen zufolge habe er gegen 17:45 Uhr zwei Männer, die an der Bushaltestelle im Westring seinem Bus zugestiegen waren, auf gültige Fahrausweise angesprochen. Da Beide keinerlei gültige Mitfahrberechtigung vorweisen konnten und einen Fahrkartenkauf ablehnten, forderte der 52-Jährige das Duo auf, den Bus zu verlassen. Daraufhin bespuckten die zwei Täter den Bus, griffen den Busfahrer an und schlugen ihm hierbei ins Gesicht. Der Geschlagene musste in der Folge ärztlich behandelt.

Die beiden Schläger wurden wie folgt beschrieben:

1. Täter: männlich, ca. 17 Jahr alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, weißes T-Shirt, schwarze kurze Hose, weiße Tennissocken, weiße Adiletten, schwarze Umhängetasche

2. Täter: männlich, ca. 17 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Hose, Adiletten, weiße Basecap

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn führt die Ermittlungen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

4. Schläge und Tritte im Freibad, Kelkheim (Taunus), Münster, Lorsbacher Straße, Sonntag, 30.06.2019, 18:30 Uhr

(jn)Drei Jungs im Alter von 13 bis 17 Jahren sind bei einem Geplänkel während eines Schwimmbadbesuches im Kelkheimer Freibad leicht verletzt worden. Das Trio im Alter von 13, 16 und 17 Jahren gab an gegen 18:30 Uhr von zwei muskulösen Männern im Alter von etwa 25 Jahren geschlagen und getreten worden zu sein, wobei sie oberflächliche Verletzungen erlitten. Eine Behandlung in einem Rettungswagen war nicht nötig. Als Auslöser des Konfliktes soll den ersten Ermittlungen zufolge das unangepasste Duschverhalten der drei Jungen gewesen sein. Einer der zwei Täter, die osteuropäisch ausgesehen haben sollen, habe ein großflächiges Tattoo auf der Brust gehabt. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen, werden von der Polizeistation in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegengenommen.

5. Rollerfahrer schlägt zu, Hattersheim am Main, Teplitzer Straße, Sonntag, 30.06.2019, 18:50 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Rollerfahrer ist am Sonntagabend handgreiflich geworden und hat einen 57-jährigen Mann aus Hattersheim geschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der 57-Jährige gegen 18:50 Uhr im Bereich der Teplitzer Straße auf, als er auf einen Rollerfahrer aufmerksam wurde, der entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Darauf stoppte er den Verkehrssünder und konfrontierte ihn mit seinem Verhalten. Allem Anschein nach bewegte dies den ca. 1,80 Meter großen Mann mit krausen schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild dazu, von seinem Gefährt abzusteigen und dem 57-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte und konnte auch im Verlauf einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Fahrzeuge gewaltsam geöffnet, Schwalbach am Taunus, Pfingstbrunnenstraße, bis Sonntag, 30.06.2019

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben sich Unbekannte an mehreren Fahrzeugen in der Pfingstbrunnenstraße in Schwalbach zu schaffen gemacht. Die bisher unbekannten Täter hatten in den bislang drei angezeigten Fällen die Scheiben der geparkten Fahrzeuge beschädigt oder gewaltsam heruntergedrückt und die Fahrzeuginnenräume durchwühlt. Neben persönlichen Unterlagen wurde auch ein Getränkekasten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise werden bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 oder bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

7. Alkoholisierter Autofahrer flüchtet zu Fuß, Eschborn, Hauptstraße, Niddastraße, Sonntag, 30.06.2019, 23:10 Uhr

(jn)Ein 31-jähriger Autofahrer sowie sein 33-jähriger Beifahrer müssen sich nach einer Verkehrskontrolle vom Sonntagabend auf Ärger einstellen. Um kurz nach 23:00 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation in Eschborn im Bereich der Hauptstraße auf einen Pkw aufmerksam, der auffällig langsam unterwegs war. Folglich sollte der Fahrer des Wagens einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten die Anhaltesignale des Streifenwagens aktivierten, beschleunigte das Auto und fuhr in Richtung Paulstraße / Niddastraße davon. Hier beendete der spätere Beschuldigte seine Fahrt, stoppte seinen Opel und flüchtete zu Fuß. Bereits nach wenigen Metern hatten die Polizisten aufgeholt und den Mann vorläufig festgenommen. Der Grund seiner Flucht war offensichtlich: Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Zudem zeigte er deutliche Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wird auch sein, ob der 31-jährige Mann überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem 33-jährigen Beifahrer wurde darüber hinaus eine geringe Menge Drogen sowie ein Einhandmesser aufgefunden, sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache in Eschborn wurde der 31-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

8. BMW bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Freitag, 28.06.2019, 22:00 Uhr bis 29.06.2019, 00:45 Uhr

(jn)Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist am späten Freitagabend im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht in Flörsheim entstanden. Den Angaben des Halters zufolge parkte der schwarze BMW 430d zwischen 22:00 Uhr und 00:45 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Bereich der Hauptstraße 91, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Wagen zusammenstieß. Hierbei beschädigte dieser die gesamte rechte Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim zu melden. Hier werden die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht geführt.

