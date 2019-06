PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 30.06.2019

Hofheim (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Samstag, zwischen 0 Uhr und 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Flörsheim, in der Dalbergstraße, einen dort geparkten weißen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW entstand am Kofferraumdeckel Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-54760 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl Einer 69 Jahre alten Flörsheimerin wurde am Samstag um 19:40 Uhr, in der Erzbergstraße in Flörsheim, die Einkaufstasche entwendet. Diese hatte sie locker am Arm hängen, als ein ca. 12 Jahre alter Junge mit blonden Haaren, sich von hinten annäherte und die Tasche beim Vorbeigehen vom Arm riss. Der Junge flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. In der Tasche befanden sich Einkäufe im Wert von ca. 60.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-54760 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung Ein schwarzer Skoda Citigo wurde am Samstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 20:30 Uhr, durch eine unbekannte Person beschädigt. Der Pkw war in Hofheim auf dem Parkplatz des Exerzitienhauses geparkt und wurde auf beiden Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 2000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrt Am Samstag, um 21:40 Uhr, wurde in Hochheim, bei einer Fahrzeugkontrolle festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus Hochheim unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkoholfahrt Am Samstag, um 22:20 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Hochheimer, im Mainweg in Hochheim, mit seinem Fahrrad in deutlichen Schlangenlinien und stürzte anschließend aufgrund von Gleichgewichtsproblemen. Als Grund gab er an, dass er sich vor dem Streifenwagen, der hinter ihm fuhr erschreckt habe. Ein Alkoholtest ergab allerdings den eigentlichen Grund von über drei Promille.

Körperverletzung Am Samstag, um 22:35 Uhr, wurden in Bad Soden, in der Salinenstraße, ein 17-jähriger Bad Sodener und ein 18-jähriger Schwalbacher, von einer Gruppe von 10-12 jugendlichen Männern angepöbelt und beleidigt. Danach schubste einer aus der Gruppe den 17-jährigen zu Boden und war einen Gullideckel nach ihm, der aber nicht traf. Der 18-jährige wurde von einem weiteren Gruppenmitglied mehrmals gegen die Beine getreten. Die beiden Geschädigten können anschließend flüchten.

