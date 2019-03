Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet (30-1703)

Speyer (ots)

17.03.2019, Uhr An der Anschlussstelle Speyer-Nord wollte ein 37-jähriger BMW Fahrer die B 9 verlassen und nach links in Fahrtrichtung Schifferstadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Mercedesfahrers, der auf der Schifferstadter Straße aus Richtung Speyer kommend nach links auf die B 9 in Richtung Germersheim abbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 14000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell