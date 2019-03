Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddieb am Bahnhof gestellt und Fahrrad sichergestellt Speyer, 03.03.2019, 01:10 Uhr

Speyer (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Sonntag einen zunächst unbekannten Mann, der sich an den Fahrradständern am Hauptbahnhof aufhielt und immer wieder in den überdachten Fahrradständer lief, bis er letztlich mit einem unverschlossenen Fahrrad herauskam.

Da ihm dieses Verhalten verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei.

Die Beamten konnten den 28-jährigen Täter im Anschluss kontrollieren. Zu seinen Eigentumsverhältnissen konnte er nur widersprüchliche Angaben machen und räumte letztlich ein, das Fahrrad gestohlen zu haben. Er wollte einfach nicht nach Hause laufen und hat sich deshalb einen unverschlossenen fahrbaren Untersatz gesucht.

