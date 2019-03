Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerdiebstahl am Bahnhof Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, dem 15.03.2019, zwischen 06:15h und 16:45h, kam es am Bahnhofsplatz in Böhl-Iggelheim zum Diebstahl eines weißen Piaggio Rollers mit großem schwarzem Stern auf der Frontverkleidung. Zum einen habe der Geschädigte sowohl das Lenkerschloss abgeschlossen als auch ein zusätzliches Kettenschloss am Hinterrad angebracht. Zum anderen räumte der Geschädigte bei der Anzeigenerstattung jedoch ein, möglicherweise den Zündschlüssel am Roller stecken gelassen/vergessen zu haben, da er diesen nicht mehr auffinden könne. Demnach muss davon ausgegangen werden, dass der gestohlene Roller mit dem Originalschlüssel geführt wird. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl, dem möglichen Täter oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt



Telefon: 06235-495-255 (oder -0)



E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell