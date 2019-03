Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am Samstagabend (16.03.2019, 20:34h) befuhr ein 48-Jahre alter Motorradfahrer zusammen mit seiner 42-jährigen Sozia mit seiner BMW R1100GS die Kreisstraße 9 von Limburgerhof in Richtung LU-Rheingönheim. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Ludwigshafener geradeaus auf den dortigen Kreisverkehr und kam an einem Baum zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt, am Motorrad entstand nach Polizeischätzung vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 3000EUR.

