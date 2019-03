Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung am Postplatz

Speyer (ots)

Am 16.03.2019 gegen 17:40 Uhr gerieten zunächst eine 23-jährige und eine 16-jährige am Postplatz in Streit, in dessen Verlauf es zu einem Gerangel zwischen den beiden Frauen kam, sodass beide Beteiligten auf den Boden fielen. Zwei bislang unbekannte Männer, die sich zunächst in einer größeren Gruppe neben den beiden befanden, kamen zu dem Gerangel hinzu und traten mehrfach auf die am Boden liegende 23-jährige ein. Vor Eintreffen der Polizei konnten die beiden Männer jedoch in unbekannte Richtung flüchten. Die 23-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Tageszeit war der Postplatz zur Tatzeit stark besucht. Die Polizei bittet, dass sich weitere Zeugen mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

