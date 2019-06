PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 29.06.2019

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von hochwertigem BMW Tatort: 65719 Hofheim, Arndtstraße Tatzeit: Freitag, 28.06.2019. 22:10 Uhr bis Samstag, 29.06.2019, 05:30

In der vergangenen Nacht wurde ein hochwertiger BMW 540d xDrive mit dem Kennzeichen MTK-JJ 168, Farbe weiß, im Wert von ca. 90.000EUR auf offener Straße entwendet. Der Geschädigte stellte am Vorabend sein Fahrzeug vor der Haustür am Straßenrand ab und verschloss dieses ordnungsgemäß. Am Morgen stand das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort. Wer verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Samstag gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

2. Frau geht auf Passanten los - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht. Tatort: 65795 Hattersheim, Bahnhofsplatz Tatzeit: Freitag, 28.06.2019, 20:20 Uhr

Eine 22-Jährige verlor am Freitagabend die Fassung und beleidigte mehrere Passanten. Als zwei junge Männer die Pöblerin ansprachen, versuchte die junge Frau einen der Männer mit einer Glasfalsche zu schlagen. Der Angriff konnte durch den anwesenden Bekannten verhindert werden. Das hielt die offensichtlich aggressive Dame nicht davon ab erneut in verbale Streitigkeiten mit einer bisher unbekannten männlichen Person zu geraten, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Auch die eingesetzten Beamten hatten Schwierigkeiten die junge Frau zu beruhigen. Auf Grund der psychischen Verfassung musste diese durch einen RTW behandelt werden und in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt werden.

Zeugen, sowie weitere Geschädigte, die durch die Person beleidigt oder angegangen worden sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Hofheim zu melden (06192/2079-0).

3. Gartenhütte in Vollbrand gesetzt Tatort: 65830 Kriftel, Crufterostraße Tatzeit: Samstag, 29.06.2019, 04:45 Uhr

Durch den Feuerschein und Brandgeruch sind die Bewohner eines Reihenhaues in der Nacht zum Samstag geweckt worden. Zu diesem Zeitpunkt stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen und es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Anwohner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Mittels einer unbekannten flüssigen Substanz wurde entlang der Hecke, die das Grundstück umfriedet, bis zu Gartenhütte eine Spur hinterlegt, die in Brand gesteckt wurde. Neben der Gartenhütte gestapeltes Holz und Mobiliar geriet in Brand und griff auf die Gartenhütte über.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Hinweise zur Tat geben kann, gibt diese bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim bekannt (06192/2079-0)

4. Fahrzeug aufgebrochen Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Kurfürstenstraße Tatzeit: Donnerstag, 27.06.2019, 23:45 bis Freitag, 28.06.2019, 07:40 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen unbekannten Täter ein am Fahrbahnrand abgestellter Opel Insignia angegangen. Der Täter hatte sein Augenmerk auf einen am Rückspiegel aufgehängten Anhänger aus Gold gerichtet, in dessen Besitz dieser offensichtlich kommen wollte. Hierzu wurde mittels Spannungsbruch die vordere rechte Fahrzeugscheibe zerstört. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 2.000EUR, was keinerlei zum Verhältnis zum erbeuteten Diebesgut steht, welches lediglich einen Wert von 20EUR hat.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten Kontakt mit der Kriminalpolizei in Hofheim aufzunehmen. (06192/2079-0)

5. Frau fährt nach Streit betrunken nach Hause. Tatort: 65760 Eschborn, Rathausplatz Tatzeit: Freitag, 28.06.2019, 22:42 Uhr

Durch eine aufmerksame Zeugin erging der Hinweis, dass sich womöglich eine Frau betrunken ans Steuer gesetzt habe. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug angetroffen und die Fahrerin ausfindig gemacht werden. Nach einem vorangegangenen Streit fuhr die alkoholisierte 56-Jährige mit ihrem Fahrzeug einfach nach Hause. Es stellte sich heraus, dass sie eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille aufwies. Dies hatte zur Folge, dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

gefertigt: Bettenbühl, POK'in

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell