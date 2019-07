Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Donnerstag, den 18.07.2019, in dem Zeitraum von 14:30 Uhr bis 17:45 Uhr hatte ein 20-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn seinen PKW in der Bahnhofstraße, Enkenbach-Alsenborn geparkt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den PKW des 20-jährigen Mannes und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell