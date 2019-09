Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der OBS

Marklohe (ots)

(opp) Am Sonntag, in der Zeit von 11:40 bis 13:00 Uhr, wurde in Marklohe, auf dem Parkplatz an der Sporthalle der OBS, ein geparkter Pkw VW Passat Variant an der hinteren Stoßstange leicht beschädigt.

Der Verursacher hat offensichtlich mit seinem Fahrzeug beim Ein/- Ausparken den geschädigten Pkw gestreift und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden an dem schwarzfarbenen VW Passat beträgt ca. 300,- Euro.

Da der Parkplatz an der Straße "Am Schiefen Berg", sowie der angrenzende Sportplatz zum Vorfallszeitpunkt, aufgrund einer Sportveranstaltung stark besucht war, erhofft sich die Polizei zeugenschaftliche Hinweise.

Diese sind an die Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/961980 zu richten.

