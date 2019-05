Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gartenhaus

Germersheim (ots)

Ein Fahrrad im Wert von etwa 700 Euro entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einem Gartenhäuschen im Eichenring in Germersheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter über einen im rückwärtigen Bereich befindlichen Trampelpfad Zutritt zu einem Anwesen im Eichenring in Germersheim und hebelte die Holztür des Gartenhäuschens auf. Aus dem Gartenhäuschen entwendete der unbekannte Täter ein Fahrrad und verließ das Grundstück wieder. Der Sachschaden am Gartenhäuschen betrug etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

