Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, L 278, Höhe Hof Hufe (ots)

Am Mi., 27.02.2019, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel Vectra, die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. In Höhe Hof Hufe kam ihm beim Durchfahren einer Linkskurve ein sportlich aufgemachter weißer Pkw Daimler-Benz, vermutlich C-Klasse, entgegen. Dieser fuhr nicht äußerst rechts, so dass beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr mit den jeweiligen Außenspiegeln kollidierten. Nach der Kollision entfernte sich der Mercedesfahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

