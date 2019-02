Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Altenkirchen 27.02.2019 bis 28.02.2019 Kennzeichendiebstahl in Schürdt

Schürdt (ots)

Unbekannte haben in Schürdt in der Gartenstraße das vordere Kennzeichen eines im Hofraum abgestellten Fahrzeuges entwendet. Die Tat dürfte in der vergangenen Nacht, bzw. in den frühen Morgenstunden begangen worden sein. Hinweise auf den/die Täter liegen nicht vor. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

