Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Das volle Programm an Straftaten ausgeschöpft

Stadthagen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00.00 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Stadthäger Polizei in Auhagen, auf der Straße Auf dem Rähden, einen weißen Kleintransporter anhalten und kontrollieren. Als der Fahrer das Vorhaben der Polizisten bemerkte, gab er Gas, bog in eine Seitenstraße ab und suchte zu Fuß das Weite. Einer der Poizisten konnte zu Fuß umgehend die Verfolgung des Mannes aufnehmen. Als der Mann nach mehreren hundert Metern merkte, dass er den Verfolger nicht abschütteln konnte, blieb er schließlich stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 33 jährige Nienburger triftige Gründe für seinen Fluchtversuch hatte. Zum Einen ist der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines und darf somit keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führen. Ferner wurden an dem Transporter Kennzeichen angebracht, die bereits entstempelt sind und garnicht an das Fahrzeug gehören. Die Kennzeichen hat die Polizei sichergestellt. Zum Abschluß konnten die Beamten noch feststellen, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluß stand, was unweigerlich die Entnahme einer Blutprobe nach sich führt. Gegen den Nienburger leitet die Polizei nun Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmißbrauchs und weiterer Delikte ein. Da der Mann bereits einschlägig im Bereich dieser Delikte auffällig geworden ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass ihn diesmal eine Haftstrafe erwartet.

