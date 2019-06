Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190619.4 Heide: Allerlei Verkehrsdelikte

Heide (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagvormittag am Übergang der Autobahn 23 / Bundesstraße 5 haben drei Beamte des Polizeibezirksreviers Heide innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Verstöße registriert. Dem größten Raser winkt nun ein Fahrverbot.

Im Zuge der Messaktion am Autobahnende in Dithmarschen notierten die Einsatzkräfte neun Verstöße, die ein Bußgeld nach sich ziehen. Sieben der betroffenen Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, zwei missachteten das vor Ort geltende Überholverbot. Den Negativrekord stellte ein Autofahrer mit vorwerfbaren 146 km/h bei erlaubten 80 km/h auf. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Eine zivile Streife zog zudem um 13.21 Uhr in der Güterstraße in Heide einen Mann aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer eines Autos saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich neben dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen - denn in der Hosentasche des 45-Jährigen entdeckten die Polizisten ein Einhandmesser.

Merle Neufeld

