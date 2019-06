Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190619.2 Burg: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht!

Burg (ots)

Am Dienstag hat ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in Burg einen Zaun angefahren und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 14.15 Uhr ist ein Unbekannter mit einem vermutlich größeren Fahrzeug gegen den Metallzaun eines Grundstücks in der Feldstraße geprallt. An einem Zaunelement entstand dabei ein erheblicher Schaden, an der sich darunter befindende Steinreihe ebenfalls.

Das Verursacherfahrzeug dürfte rot gewesen sein - an der Unfallstelle ließ sich durch die Einsatzkräfte roter Farbabrieb sichern. Hinweise zu dem Unfallfahrer nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 2310 entgegen.

Merle Neufeld

