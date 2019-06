Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190618.1 Heide: Auto touchiert Rad - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Bereits am vergangenen Samstag ist es in Heide zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Auto berührte das Fahrrad eines Mannes, der daraufhin stürzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 28-Jähriger war um 12.50 Uhr auf einem Damenrad auf der Norderstraße aus Richtung Esmarchstraße kommend unterwegs. In Höhe des Übergangs zur Moltkestraße wollte der Biker der Norderstraße weiter nach links folgen. In diesem Moment fuhr ein Autofahrer auf das Rad auf, wodurch der Heider stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um das Geschehen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

