Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190617.3 Itzehoe: Graffiti in der Innenstadt

Itzehoe (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 14.06. zu Samstag, 15.06., kam es zu etlichen Graffitisprayungen in der Innenstadt Itzehoes. Unbekannte hatten ein A im Kreis auf Verkehrszeichen, Verteilerkästen, Hauswände und sogar auf ein Auto gesprayt. Die Taten sind überwiegend in der Liliencronstraße aber auch in der Hebbelstraße sichtbar geworden. Ob es sich dabei um eine politisch motivierte Tat handelt, wird noch geprüft. Die Kriminalpolizei Itzehoe sucht nach Zeugen, die in der Nacht etwas bemerkt haben. Wer etwas gesehen hat, wende sich bitte an 04821-6020.

Stefan Hinrichs

