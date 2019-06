Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190617.1 Nordermeldorf: Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Unfall

Nordermeldorf (ots)

In der Nacht zu Sonnabend kam es auf der Hauptstraße (L 153) bei Nordermeldorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 00.40 Uhr war der Autofahrer aus Dithmarschen in einem Mercedes-Benz auf der Hauptstraße in Richtung Meldorf unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der 37-jährige Autofahrer aufgrund von Alkoholeinfluss in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab, kippte dort auf die linke Fahrzeugseite und blieb verunfallt liegen. Der Verunglückte hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Sein 10-jähriger Sohn (Beifahrer) blieb unverletzt. Die alarmierten Polizisten nahmen während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahr. Der Autofahrer kam zur vorsorglichen Untersuchung und zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses von Alkohol verantworten müssen.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 10.000 Euro beziffert.

Maike Pickert

