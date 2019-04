Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Graffitisprayer auf frischer Tat

Halle (ots)

Am Abend des gestrigen 1. April 2019, gegen 21:20 Uhr stellten Bundespolizisten in der Karl-von Thielen-Straße in Halle zwei Graffitisprayer auf frischer Tat. Die beiden 17-Jährigen waren gerade dabei eine Hauswand auf der Höhe des Bahnübergangs mit Farbspray zu verunreinigen. Bisher hatten sie 14 Quadratmeter besprüht. Der Junge und das Mädchen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen. Die Eltern der Beiden wurden informiert. Zudem erhalten sie eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Weiterhin steht es dem Hauseigentümer frei, neben der Strafanzeige seine finanziellen Ansprüche auf dem zivilrechtlichen Weg geltend zu machen

