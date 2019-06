Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190619.1 Brunsbüttel: Urlaub kann so schön sein...

Brunsbüttel (ots)

...insbesondere dann, wenn er mit wunderbaren Erlebnissen verknüpft ist.

So oder so ähnlich dürfte ein Paar seinen Aufenthalt in Schleswig-Holstein empfunden haben. Denn nach dem Verlust einer Tasche samt Inhalt gerieten die Sachsen an einen ehrlichen Finder, der nicht nur die Tasche, sondern auch das darin enthaltene Urlaubsgeld der Polizei übergab.

Dienstagnachmittag entdeckte ein 58-Jähriger an einer Sitzbank auf dem Elbdeich am Fähranleger "Zum Elbdeich" eine kleine Tasche mit Portemonnaies, Papieren und 800 Euro Bargeld. Der Brunsbütteler zögerte nicht lange und gab den Fund auf dem Polizeirevier ab. Von hier aus ließen sich die Eigentümer der Tasche ermitteln und benachrichtigen. Die Reisenden befanden sich mittlerweile in der Fahrzeugschlange vor der Elbfähre in Glückstadt. Ihre Elbquerung verschoben sie jedoch erst einmal und holten zunächst das Täschchen bei der Polizei ab. Dem Finder überließen die Weltenbummler einen großzügigen Finderlohn, der deutlich über dem ihm gesetzlich zustehenden lag.

Schleswig-Holstein und seine ehrlichen Bürger werden die Sachsen sicher in guter Erinnerung behalten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell