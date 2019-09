Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Pkw möglicherweise in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 18.09.2019, gegen 22.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass in einer Parkbucht in der Verdener Straße ein Pkw brennen würde. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten stellten einen Opel Astra fest, in dessen Innenraum offenbar ein Brand ausgebrochen war. Mittels eines bordeigenen Feuerlöschers konnten sie ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die eintreffenden Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg kühlten die Karosserie mittels Wasser so weit ab, dass die Polizei das Fahrzeug auf mögliche Spuren untersuchen konnte. Aufgrund der vorgefundenen Hinweise kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, die Polizei in Nienburg unter 05021/97780 anzurufen.

