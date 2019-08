Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer fuhr Schlangenlinien

Wenden (ots)

Wenden - In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 37- jähriger Fahrradfahrer um 04:00 Uhr in Wenden-Gerlingen die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Wendenerhütte und fiel den Polizeibeamten durch seine auffällige Fahrweise (Schlangenlinien) auf. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte.

