Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Attendorn (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 5.10 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Roller auf der Straße "Ensenohl" gestürzt. Er fuhr in Richtung Holzweger Straße. Im Bereich der Bushaltestelle "Attendorn Holzweg" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einem angrenzenden Feld. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden war gering.

