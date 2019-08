Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstag hat sich gegen 21.30 Uhr ein 16-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Leichtkraftrad auf der L 697 verletzt. Der Jugendliche befuhr gemeinsam mit einem weiteren Kradfahrer die Straße in Richtung Attendorn. Nach eigenen Angaben befand sich hinter ihnen eine vermutlich weiße Audi-Limousine. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve setzte der Pkw zum Überholen an, hielt dabei nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand und scherte knapp vor dem 16-Jährigen wieder ein. Dadurch musste dieser stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Der Leichtkraftfahrer stürzte über die Schutzplanke in das dort abfallende Ufer. Dabei verletzte er sich und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden. Der Pkw entfernte sich allerdings, ohne zu helfen oder eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

