Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher erbeuten rund 200 Euro Münzgeld

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag haben sich zwischen 11 und 15.30 Uhr bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Storchenstraße in Saalhausen verschafft. Sie durchwühlten sämtliche Schränke in der Wohnung. Im Wohnzimmer entwendeten sie aus einem Schrank 200 Euro in Münzgeld. Die Wohnungstür war nicht abgeschlossen, lediglich zugezogen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell