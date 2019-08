Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch hat sich gegen 14.15 Uhr ein Auffahrunfall in Wegeringhausen ereignet, bei dem eine 22-Jährige leicht verletzt wurde. Zunächst befuhr eine Fiat-Fahrerin die L880 in Finnentrop. An der Einmündung zur L737 wollte sie nach rechts, in Richtung Fretter, abbiegen und bremste dafür ihr Fahrzeug ab. Ihr folgte ein 37-Jähriger mit seinem Renault. Nach eigenen Angaben bremste er nur kurz ab und fuhr wieder an, ohne auf die vor ihm fahrende Fiat-Fahrerin zu achten. Da dieser stärker gebremst hatte, fuhr er ihr auf. Die 22-jährige Beifahrerin im Fiat wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

