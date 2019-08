Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Flucht vor Polizei - 16-Jähriger verletzt sich leicht

Wenden (ots)

Am Mittwoch gegen Mitternacht wollten Polizeibeamte einen Rollerfahrer kontrollieren, der mit seinem Fahrzeug die Koblenzer Straße in Gerlingen in Richtung Rothemühle befuhr. Allerdings missachtete er die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er über unbefestigte Waldwege und Wiesen fuhr. Die Streife folgte ihm. Auf unbefestigtem Untergrund verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte. Er richtete zwar seinen Roller auf, um weiterzufahren, gab dann jedoch auf und verhielt sich nun gegenüber den eingesetzten Beamten kooperativ: Er verfügte lediglich über eine Prüfbescheinigung und war damit nicht berechtigt, den teilweise entdrosselten Roller zu führen. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem Roller.

