Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden Handtaschen aus Schaustellerwagen

Wenden (ots)

Am Dienstag (20. August) zwischen 22 und 23 Uhr haben derzeit unbekannte Täter aus einer geöffneten Seitentür eines Schaustellerwagens in der Hünsborner Straße auf der Wendener Kirmes zwei Handtaschen entwendet. Zum Beladen ließ ein Schaustellerpaar die Türen ihres Wagens offen und belud abwechselnd ihr Fahrzeug. In einem unbeobachteten Moment haben unbekannte Täter die Handtaschen entwendet. In diesen befanden sich die Tageseinnahmen, Dokumente und diverser Silberschmuck. Der Beutewert liegt im vierstelligen Eurobereich. Heute Morgen gab ein Finder bereits eine der Taschen mit den persönlichen Dokumenten ab. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell