Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Olpe (ots)

Auf der K10 in Thieringhausen ist heute Morgen gegen 7.10 Uhr ein Rollerfahrer gestürzt. Der 21-Jährige befuhr die Straße von Elben nach Thieringhausen. Nach eigenen Angaben wollte er einem Tier ausweichen. Dabei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und stürzte. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er bereits wieder verlassen konnte. An dem Roller entstand ein geringer Sachschaden.

