Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Versuchte Vergewaltigung

Finnentrop (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich eine 25-Jährige bei der Polizei und zeigte an, dass sie gegen 2.10 Uhr von einem ihr unbekannten Mann in der Lennestraße in Finnentrop sexuell bedrängt worden sei. Der Unbekannte sei ihr vom Bahnhof aus zu Fuß gefolgt und habe sie in Höhe der Kirche plötzlich gepackt, ihr den Mund zugehalten und sie zu Boden gedrückt. Er habe an ihrer Kleidung gezerrt und versucht ihre Beine auseinander zudrücken. Die 25-Jährige wehrte sich vehement, so dass er schließlich von ihr abließ und flüchtete. Den Täter beschrieb sie wie folgt: - ca. 25-30 Jahre alt - südosteuropäisch bzw. arabisches Äußeres - karamellfarbener Hautteint - markantes, kantiges Gesicht - kurze, schwarze hochgegeelte Haare - keine Gesichtsbehaarung - sprach fließend Deutsch mit leichtem Akzent - trug eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

