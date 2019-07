Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: UPDATE - Mordkommission verfolgt erste Hinweise aus der Bevölkerung - Monheim - 1907123

Mettmann (ots)

Wie schon mit unserer Pressemitteilung / ots 1907112 vom 20.07.2019 berichtet, kam es in der Nacht zum gleichen Tag (Samstag, 20. Juli 2019, kurz vor 03.00 Uhr) auf der Mittelstraße in Monheim am Rhein, in Höhe Vereinsstraße, zu einem Tötungsdelikt. Eine Mordkommission (MK Mittel) wurde noch in derselben Nacht eingerichtet und ermittelt seitdem mit Hochdruck.

--- aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge ihrer Ermittlungen hat die eingerichtete "MK Mittel" bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, welche derzeit alle intensiv geprüft werden. Zu diesen Hinweisen und dem aktuellen Stand kriminalpolizeilicher Erkenntnisse können aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Gerüchte über angebliche Festnahmen können nicht bestätigt werden. Die Fahndung nach den zwei bereits mit erster Mitteilung umfänglich beschriebenen Tätern läuft auch weiterhin auf Hochtouren.

Zusammen mit diesem Update richtet die Polizei einen Appell an die Bevölkerung, der nicht nur an die Nutzer Sozialer Medien gerichtet ist:

"Bitte streuen Sie keine Gerüchte und beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen - dies hindert die Arbeit unserer Mordkommission. Wenn Sie aber sachdienliche Informationen zu den Tätern oder den genaueren Umständen und möglichen Hintergründen der Tat haben - posten Sie diese bitte nicht auf Facebook, sondern rufen Sie bei der Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, oder auch den polizeilichen Notruf 110 an."

--- Hinweis an die Medien ---

Zu den konkreten Inhalten der Ermittlungen können wir uns aus kriminaltaktischen Gründen auch weiterhin nicht äußern. Seien Sie jedoch versichert, dass wir Sie zeitnah informieren, sobald es in der Sache Neues gibt, welches von Mordkommission und Staatsanwaltschaft zur Veröffentlichung freigegeben wird.

