Polizei Mettmann

POL-ME: Blau-weißes Motorrad der Marke Honda gestohlen - Heiligenhaus - 1907120

Mettmann (ots)

Unter dem Vorwand, ein Motorrad kaufen zu wollen, hat am Sonntagnachmittag (21. Juli 2019) ein Mann in Heiligenhaus-Mitte ein Motorrad der Marke Honda entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Maschine zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Ein 25-jähriger Heiligenhauser hatte sein Motorrad über ein Internet-Verkaufsportal zum Verkauf angeboten und eine Nachricht von einem vermeintlichen Interessenten erhalten. Man verabredete sich für 14 Uhr am Sonntag zur gemeinsamen Begutachtung sowie zu einer Probefahrt. Der vermeintliche Käufer erschien in Begleitung eines Freundes am vereinbarten Treffpunkt und begab sich kurz darauf auf eine Probefahrt mit dem Motorrad. Von dieser kehrte er jedoch nicht zurück. Währenddessen verschwand auch sein Begleiter unter einem Vorwand, woraufhin der Geschädigte die Polizei einschaltete.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine blau-weiße Maschine der Marke "Honda" (Typ CBR1000RR ) mit roten Applikationen sowie rot abgesetzten Felgen. An dem Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen "ME-LK 30", das rund 32.000 Kilometer gelaufen ist, ist ein spezieller Auspuff der Marke "LeoVince" verbaut. Der Zeitwert der Maschine wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Es war zum Zeitpunkt der Entwendung nicht vollgetankt und hatte noch eine Reichweite für circa 100 Kilometer.

Zu den beiden Männern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Person 1:

- circa 1,83 Meter groß - etwa 30 Jahre alt - schlank - blonde Haare - trug eine Jeansjacke und Jeanshose - trägt ein älteres, schwarzes Tattoo an der linken Hand - hatte einen osteuropäischen Akzent - trug einen Helm, der unten rot, oben schwarz-blau gefärbt war

Person 2:

- circa 1,85 Meter groß - etwa 30 Jahre alt - schlank - trug eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt - sprach mit osteuropäischem Akzent

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug oder sonstige Beobachtungen, die einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des Honda, nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

