POL-ME: Altpapiercontainer steht in Flammen - Mettmann - 1907118

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag (20. Juli 2019) wurden Feuerwehr und Polizei in Mettmann zu einem Containerbrand auf dem S-Bahn Parkplatz "Mettmann Stadtwald" gerufen. Gegen 16:00 Uhr brannte dort, gegenüber einer Kfz-Werkstatt, ein Altpapiercontainer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Die Mettmanner Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.

Ein aufmerksamer Zeuge gab gegenüber der Polizei an, er habe in der Nähe des brennenden Containers eine Frau gesehen, welche er wie folgt beschreiben konnte:

- circa 40 - 45 Jahre alt - circa 1,50 - 1,60 Meter groß - etwa 90 Kg schwer - blonde, leicht lockige Haare mit vereinzelt kahlen Stellen - trug eine 7/8 Hose und ein rosa T-Shirt

Ob die Frau etwas mit der Brandlegung zu tun hat, oder ob es sich bei ihr womöglich um eine Zeugin handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

