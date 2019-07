Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht

Frankenthal (ots)

Einer aufmerksamen 33-jährigen Frankenthalerin ist es zu verdanken, dass eine, sich an den 12.07. gegen 11 Uhr ereignete Verkehrsunfallfluch, schnell geklärt werden konnte. Die Dame hatte beobachtet, wie ein Kleintransporter die Johannes-Mehring-Str. in Richtung Mühlstraße befährt und hierbei an dem Außenspiegel eines parkenden PKW's hängen geblieben ist und anschließend von der Unfallstelle flüchtet. Gedankenschnell notierte sich die Zeugin das Kennzeichen des Transporters und verständigt die Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

