POL-PDLU: Speyer - Beim Ladendiebstahl ertappt und vorläufig festgenommen (51-1107)

Speyer (ots)

11.07.2019 - 18:50 Uhr

Ein 26Jähriger wurde Donnerstag gegen 18:50 Uhr durch einen Mitarbeiter des Mediamarktes Speyer dabei beobachtet, wie er in der Telefonabteilung ein Smartphone im Wert von ca. 130 EUR aus der Auslage nahm, die Verpackung entfernte und das Telefon einsteckte. Danach passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Mit der Tat konfrontiert händigte der Tatverdächtige das Smartphon aus. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten dem Tatverdächtigen durch vorliegende Videoaufzeichnungen des Marktes weitere drei gleichgelagerte Ladendiebstähle im Zeitraum 01.07 - 11.07.2019 nachgewiesen werden. Der Beschuldigte zeigte sich hinsichtlich aller Taten (Gesamtschadenshöhe ca. 1000EUR) geständig. Er teilte mit, dass er die entwendeten Artikel bereits an eine Person, die er nicht benenne will, weiterverkauft habe. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz ist, und der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls besteht, wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal die vorläufige Festnahme des Beschuldigten zum Zwecke seiner Vorführung am 12.07.2019 angeordnet.

