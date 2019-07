Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gestohlenes Handy sichergestellt und Tatverdächtigen ermittelt (30-1107)

Speyer (ots)

11.07.2019, 11:38 Uhr

Bereits am 28.06.2019 wurde bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein Handydiebstahl eines Samsung Galaxy S9 beanzeigt. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein teilte der Polizei Speyer heute mit, dass der Anzeigenerstatter nun "Selfies" des Tatverdächtigen in seiner Cloud vorgefunden habe. Diese lassen darauf schließen, dass sich der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Selfieaufnahme an einem Fahrgeschäft auf dem Festplatzgelände des Brezelfest Speyer aufgehalten hat. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 32jährigen Schaustellermitarbeiter handelt. Dieser konnte auf dem Festplatzgelände angetroffen und nach Belehrung zur Sache angehört werden. Er händigte das Mobiltelefon aus, welches anhand der Individualnummer zweifelsfrei als das gestohlene Handy identifiziert werden konnte. Den Tatvorwurf des Diebstahls wies er von sich. Er will das Telefon käuflich von einem Unbekannte erworben haben. Das Mobiltelefon wurde polizeilich sichergestellt.

