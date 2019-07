Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Einbruch in Rohbau

Altrip (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in einen Rohbau im Paul-Klee-Weg eingebrochen und haben Werkzeuge daraus entwendet. Dieselben Täter dürften vermutlich auch für einen weiteren Einbruch in einen Rohbau im Paul-Klee-Weg verantwortlich sein. Dort sind Kabel aus den Wänden herausgerissen und entwendet worden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

