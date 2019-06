Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Über Wintergarten eingebrochen - LKW beschädigt PKW

Aalen (ots)

Crailsheim: LKW beschädigt PKW

Nach einem Ladevorgang in der Straße Vorderes Hägele vergaß ein 45-jähriger LKW-Fahrer beim Rangieren, dass die Laderampe am LKW noch ausgefahren war und touchierte damit einen am Straßenrand geparkten PKW BMW. Hierbei entstand am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Über Wintergarten eingebrochen

Über die geöffneten Fenster eines Wintergartens in 4 Meter Höhe stieg zwischen Mittwochnacht, 23 Uhr und Donnerstagfrüh, 05:30 Uhr, ein bislang unbekannter Dieb in ein Wohnhaus im Ingersheimer Weg ein. Auf dem Flur entwendete der Einbrecher eine Damenhandtasche mit 180 Euro Bargeld und diversen Papieren und Schlüsseln. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Tel.: 07951 / 4800

