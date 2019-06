POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Wohnungseinbruch, Zeugen zu Vorfall gesucht

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Beifahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 35-jähriger Mann verursachte am Donnerstagmorgen, gegen 9:45 Uhr in der Daimlerstraße einen Verkehrsunfall, obwohl er nur als Beifahrer eines Ford Kastenwagens unterwegs war. Er übersah beim Öffnen seiner Türe den Daimler eines 84 Jahre alten Mannes, der die Daimlerstraße entlang fuhr und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Gegen 16 Uhr ereignete sich auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 78 Jahre alte Daimler-Fahrerin übersah beim Spurwechsel kurz vor der Anschlussstelle Fellbach-Süd den neben ihr fahrenden Daimler eines 27-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstanden rund 8000 Euro Sachschaden.

Rudersberg: Unfall mit zwei Verletzten

Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Skoda befuhr am Donnerstag, kurz vor 9 Uhr die Landesstraße 1148 in Richtung Rudersberg. Zwischen Michelau und Schlechtbach kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Citroen. Beim Unfall wurde sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 67-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Waiblingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Am Donnerstagvormittag, zwischen 10 Uhr und 11:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Ossweiler Weg ein und durchsuchten den Wohnbereich nach Wertgegenständen. Bislang unbekannt ist, ob tatsächlich etwas entwendet wurde oder ob die Täter unverrichteter Dinge wieder von dannen zogen. Eine Zeugin beobachtete zur Tatzeit zwei Männer, die von dem Grundstück flüchteten. Ob es sich bei diesen um die Täter handelt, wird derzeit noch ermittelt. Sie wurden wie folgt beschrieben: beide ca. 180-190 cm groß, schlank, einer trug einen blauen Overall und hat braune, kurze Haare; der andere trug ein rotes T-Shirt und hatte hellbraune Haare. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Backnang: Zeugen zu Vorfall gesucht

Die Polizei Backnang bittet zur Klärung einer verdächtigen Beobachtung um weitere Hinweise. Telefonisch wurde mitgeteilt, dass zwei Fußgängerinnen beim Vorbeigehen am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Heiningen und Maubach einen Mann sahen, der sich pornografische Zeitschriften anschaute. Bei dem Unbekannten habe es sich um einen ca. 55-jährigen und ca. 180 cm großen Mann gehandelt. Dieser hatte graumelierte lockige Haare und eine korpulente Statur. Außerdem sei er mit einem silbernen Fahrrad unterwegs gewesen. Bei den nachfolgenden Ermittlungen konnte zumindest die besagte Zeitschrift in der Nähe einer Parkbank sichergestellt werden. Bislang ist noch nicht verifiziert, ob ein strafbares Verhalten des Unbekannten vorlag. Zur Klärung der Details sollten sich nun die beiden Zeuginnen sowie weitere Passanten, denen der Mann auch aufgefallen ist, dringend mit der Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzten.

