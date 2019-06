Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Küchenbrand - zur Konfliktlösung Schreckschusswaffe gezogen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Auffahrunfall

Eine 33-jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 18.15 Uhr die Hauptstraße, als sie infolge Unachtsamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Fiat Panda eines 37-jährigen Autofahrers auffuhr. Dieses Auto wurde anschließend noch auf einen Opel Astra aufgeschoben. An den Autos entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Backnang: Küchenbrand

Die Feuerwehr Backnang musste am Mittwoch gegen 21.50 Uhr in die Berliner Straße wegen eines Küchenbrandes ausrücken. In einem dortigen Mehrfamilienhaus hatte eine Bewohnerin den Herd nicht ausgeschaltet, woraufhin Speißeöl in einem Topf Feuer fing. Eine 60-jährige Frau und zwei 13 und 15 Jahre alte Mädchen wurden vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden in der Küche beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Kräften im Einsatz.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 00.10 Uhr wurde beobachtet, wie der noch unbekannte Fahrer eines weißen Citroen in der Hölderlinstraße bei einem Parkvorgang einen geparkten Pkw Mazda beschädigte. Danach flüchtete der Autofahrer ohne den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu melden. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.

Winterbach: Aufgefahren

Ein 37-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr den Kreisverkehr in der Remsstraße. Er erkannte zu spät, wie eine vor ihm fahrende Autofahrerin abbremste, sodass er auf den Pkw Smart auffuhr. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Lutherstraße touchierte am Mittwoch zwischen 12.20 Uhr und 12.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen Pkw Peugeot beim Ausparken. Der Verursacher flüchtete und hinterließ an dem geparkten Auto einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer Hinweise auf den Geflüchteten machen kann, solle sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

Waiblingen: Jugendliche beschädigen Holzturm auf Spielplatz

Vier Jugendliche haben am Mittwoch gegen 18:30 Uhr auf einem Spielplatz in der Stauferstraße einen Holzturm beschädigt. Die vier Jungen haben gegen den Turm getreten, bis Holzteile abbrachen. Eine Zeugin beobachte die Tat und verständigte die Polizei. Als die vier Teenager dies bemerkten, flüchteten sie in Richtung Korb. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Waiblingen bittet weitere Zeugen sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Mann bedroht fünf junge Männer

Eine Gruppe aus fünf jungen Männern hielt sich am Mittwochabend kurz vor 22:00 Uhr im Bereich der Unterführung am Bahnhof auf und hörte dort laut Musik. Ein 51-jähriger Passant forderte die Gruppe auf, die Musik leiser zu machen. Wenig später kam der Mann mit einer schwarzen Schusswaffe zurück, zielte auf die Gruppe und forderte sie lauthals auf zu verschwinden. Die jungen Männer verständigen die Polizei, welche mit mehreren Streifenwagen anfuhr. Mit dem 51-Jährigen konnte Kontakt aufgenommen werden, woraufhin er freiwillig die Schreckschusswaffe der Polizei aushändigte. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Gegen 11:15 Uhr parkte eine 77-Jährige ihren Mercedes in einem Parkhaus in der Lange Straße. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker ihren Wagen auf der linken Seite beschädigt hatte und sich anschließend von der Örtlichkeit unerlaubt entfernt hatte. An dem Mercedes entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

