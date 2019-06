Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Auffahrunfall

Ein verletzter Autofahrer und etwa 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 6 Uhr ereignete. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Steinbacher Straße (K 1827) in Richtung Steinbach, als er vor der Einmündung Oberbrüdener Straße das verkehrsbedingte Stoppen eines 35-jährigen Ford-Fahrers übersah. Bei dem folgenden Aufprall wurde der Ford-Fahrer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Radfahrer übersehen

Ein 54-jähriger Seat-Fahrer bog am Mittwoch gegen 8.20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Ringstraße ein. Er stieß dann mit einem Fahrradfahrer zusammen, der parallel auf der Bahnhofstraße gefahren ist. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen ist gering.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Santo Domingo de la Calzada Platz wurde ein geparktes Auto bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochnachmittag gegen den abgestellten VW und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Wer nun Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 zu melden.

