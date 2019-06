Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: zerkratzte Fahrzeuge, Diebstähle, Unfall und doppelt heißer Einsatz

Aalen (ots)

Zerkratzte Fahrzeuge

Lauchheim: Am Dienstag wurde zwischen 12.30 Uhr und 18 Uhr ein Ford Focus auf einem Parkplatz in der Bienner Straße zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Aalen: In der Diözesanstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagabend ein Seat Ateca ebenfalls zerkratzt. Hier wird der Schaden auf 3000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Heubach: Unfall mit führerlosem Opel

Eine 35-jährige sicherte am Mittwoch gegen 8.15 Uhr ihren Opel nicht ausreichend gegen ein Wegrollen, während sie kurz einen Brief in der Ziegelwiesenstraße einwerfen wollte. Der Opel machte sich bei geöffneter Türe selbständig und rollte bergab. Eine 60 Jahre alte Fußgängerin wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte das Auto zu stoppen. Dabei wurde sie jedoch von der offenen Türe zu Boden gerissen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Letztlich rollte der Opel gegen den VW eines 69-Jährigen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Waldstetten: Diebstahl aus Fahrzeugen

In der Nacht auf Mittwoch wurden aus zwei Fahrzeugen, die in der Joseph-Haydn-Straße abgestellt waren, eine Geldbörse sowie ein Paket entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mann im Ausnahmezustand

Einige Polizeibesatzungen samt Hundeführer sowie Rettungsdienst mussten am Mittwochvormittag zu einem Mann in die Oberbettringer Straße ausrücken, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Familienangehörige hatten die Polizei alarmiert, nachdem der 45-Jährige seine Medikamente verweigerte und sich aggressiv verhielt. Der Mann bedrohte die Polizisten wiederholt mit einem größeren Messer weshalb er schließlich unter Einsatz des Diensthundes überwältigt werden musste. Durch den Hundebiss in eine Hand wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Er wurde in der Folge von einem Notarzt ruhig gestellt und letztlich in eine Fachklinik eingeliefert. Ein besonderer Dank sei an einen hilfsbereiten Anwohner gerichtet, der den eingesetzten Kräften bei dem im doppelten Sinne heißen Einsatz Mineralwasser zur Verfügung stellte.

