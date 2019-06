Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude - Einbruch in Vereinsheim - Widerstand wegen Parkverstoß - Schlange im Hausflur - Diebstahl von Zelt und Camping-Stuhl - PKW rollt weg - Unfälle

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Am Mittwoch um kurz vor 01:30 Uhr schob ein bislang unbekannter Einbrecher einen Rollladen eines Fensters auf der Westseite eines Firmengebäudes in der Sulzbrunnenstraße nach oben. Anschließend wurde die Fensterscheibe eingeschlagen, so dass sich das Fenster entriegeln ließ. Der Einbrecher hielt sich in den Räumlichkeiten auf, ohne etwas zu entwenden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf einem Kundenparkplatz in der Worthingtonstraße beschädigte am Dienstag um 10:30 Uhr ein 19-jähriger Lenker eines Audi A4 einen daneben geparkten Ford Focus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Stimpfach: Widerstand wegen Parkverstoß

Am Dienstag um kurz nach 19 Uhr wurde ein 29-Jähriger von der Polizei verwarnt und aufgefordert seinen PKW weg zu stellen, da er diesen mitten im Naturschutzgebiet am Reiglersbachstausee in der Horchbronner Straße abgestellt hatte. Der Mann weigerte sich jedoch seinen PKW um zu parken. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Nachdem er auch darauf nicht reagierte wurde ihm zunächst der Gewahrsam angedroht. Nachdem dies den Mann auch nicht beeindruckte, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich massiv und leistete erheblichen Widerstand.

Schrozberg: Sachbeschädigung an Bagger

Am Montag gegen 21:45 Uhr wurde an einem Bagger, welcher in der Rothenburger Straße abgestellt war, der Außenspiegel abgerissen, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand. Durch einen Zeugen konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich unmittelbar nach der Tat vom Bagger entfernten. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Wallhausen: Schlange im Hausflur

Am Dienstag um kurz nach 22:30 Uhr teilte ein 58-jähriger Mann mit, dass sich im Treppenhaus seines Mehrfamilienhausen im ersten OG eine Schlange befinden würde. Die eintreffenden Beamten konnten dort kurze Zeit darauf tatsächlich eine Königspython auffinden. Die Beamten verpackten die Schlange in einen mitgebrachten Sack und verbrachten sie zu einer Tierärztin, die sich um das Tier kümmerte.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim

Um 04:20 Uhr am Mittwochmorgen stieg ein Mann durch ein Fenster in die Büroräumlichkeiten eines Vereinsheimes in der Breiteichstraße ein. Aufgrund einer Alarmanlage wurde die Polizei sofort über den Einbruch informiert und konnte kurze Zeit darauf einen 19-jährigen Tatverdächtigen im Hofraum des Vereinsheimes antreffen und festnehmen. In einem mitgeführten Rucksack konnten Gegenstände sichergestellt werden, welche er im Vereinsheim entwendet hatte. Weiterhin führte der Mann ein Mountainbike mit sich, welches vermutlich im Jahr 2018 in Stuttgart entwendet wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Kleinbus kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag um kurz vor 9 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit einem Ford Transit den abschüssig verlaufenden Komberger Weg in Richtung Crailsheimer Straße. Unmittelbar nach der Kreuzung zum Giselaweg kam das Fahrzeug infolge kurzer Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Metallpfosten. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bühlerzell: PKW rollt davon

Am Montag um 18 Uhr stellte ein 38-jähriger Mann seinen Opel Astra in der Heilberger Straße vor einer Gaststätte ab, ohne den PKW gegen Wegrollen zu sichern. Anschließend rollte das Fahrzeug gegen die Hauswand der Gaststätte. Am Haus entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, am PKW etwa in Höhe von 4500 Euro.

Bühlerzell: Fahrzeug kippt um

Ein 66-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr am Dienstag um 19:40 Uhr die Landstraße 1072 in Fahrtrichtung Bühlerzell. Kurz nach dem Ortseingang Senzenberg kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. Daraufhin kippte das Fahrzeug durch die Schrägläge und kam auf der Fahrbahnmitte auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. An seinem PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf einem Kundenparkplatz in der Salinenstraße kollidierte am Dienstag um 17:30 Uhr eine 48-jährige Renault-Lenkerin mit einem Jaguar F-Pace. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Gaildorf: Diebstahl von Zelt und Camping-Stuhl

Ein aufgestelltes Tarnzelt der Marke Stealth Gear Extrem Professional Wildlife, welches für Tierbeobachtungen auf einem NABU-Grundstück In der Eschenau aufgestellt war, wurde am Samstag zwischen 10 Uhr und 18:50 Uhr entwendet. Zudem wurde ein dazugehöriger Camping-Stuhl der Marke Berger und eine Sonnenbrille gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt etwa 235 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Kettenreaktion

Am Dienstag um 17:15 Uhr befuhr eine 42-jährige Lenkerin eines PKW Hyundai den Langen Graben in richtung Holzmarkt. Sie bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge abbremsten und fuhr auf den vor ihr stehenden VW Polo einer 19-Jährigen auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Polo auf den davor stehenden VW EOS eines 20-Jährigen aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5600 Euro. Verletzt wurde niemand.

Vellberg: LKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 33-jähriger LKW-Lenker befuhr am Dienstag um 12.30 Uhr die Landstraße 1040 von Talheim in Richtung Vellberg. Kurz nach der Bühlerbrücke kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. An dem LKW der Marke Daimler-Benz Actros entstand Totalschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Der Schaden an einem beschädigten Werbeschild und an einer Laterne wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Wolpertshausen: PKW prallt in Leitplanken

Die Landstraße 2218 von Wolpertshausen in Richtung Cröffelbach befuhr am Dienstag um kurz vor 11 Uhr ein 39-Jähriger. Am Ende einer dortigen langgezogenen Linkskurve prallte das Fahrzeug rechts gegen die Leitplanken. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren in die Fahrbahn

Am Dienstag um 07:55 Uhr wollte eine 20-jährige Suzuki-Lenkerin vom Fahrbahnrand auf den Großcombuger Weg in Fahrtrichtung Hessentaler Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen Audi A6 eines 35-Jährigen, der aus Richtung Im Stöckle heranfuhr. Durch den Anstoß wurde der Suzuki auf einen davor geparkten PKW Smart aufgeschoben. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um kurz vor 20 Uhr befuhr eine 40-jährige Lenkerin eines PKW Skoda die Brunnenstraße. An der Kreuzung zur Voithstraße übersah sie einen auf der Voithstraße heranfahrenden Daimler-Benz eines 18-Jährigen. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Wolpertshausen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg kam es am Dienstag um kurz nach 9 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen. Ein 62-jähriger Lenker einer Mercedes-Benz Sattelzugmaschine bemerkte zu spät, dass der Verkehr auf der rechten Fahrspur zum Stillstand kam und fuhr trotz einer eingeleiteten Vollbremsung auf den vor ihm stehenden Sattelzug auf. Die Sattelzugmaschine des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der BAB 6. An den beiden Sattelzügen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

