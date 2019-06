Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firma

Crailsheim (ots)

Einbrecher sind zwischen 14.06. und 24.06.2019 in ein Firmengelände in der Haller Straße eingedrungen. Dort brachen die Täter eine Gitterbox auf und entwendeten 16 Flaschen Kältemittel im Wert von 5.200 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Haller Straße gemacht hat, wird gebeten sich unter Telefon 07951/480-0 zu melden.

