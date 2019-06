Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baby aus überhitztem Auto gerettet, Küchenbrand, Unfälle,

Waiblingen (ots)

Schorndorf: Baby aus überhitztem Auto gerettet

Ein drei Monate altes Baby musste am Dienstagvormittag in Schorndorf aus einem überhitzten Auto gerettet werden. Die Mutter hatte das Kind kurz nach 11:00 Uhr in ihren in der Schillerstraße abgestellten Pkw gebracht, als plötzlich aufgrund eines technischen Defekts die Türe verriegelte, während der Schlüssel im Fahrzeuginnenraum war. Aufgrund der starken Hitze wurde sofort ein Notruf abgesetzt, woraufhin Polizei und Feuerwehr anrückten. Die Freiwillige Feuerwehr schlug eine Seitenscheibe ein und rettete das überhitzte Kind. Es wurde sofort von einem Kinderarzt medizinisch versorgt, dessen Praxis sich in unmittelbarer Nähe befindet. Dem Kind geht inzwischen wieder gut.

Oppenweiler: Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte im Gabweg ist am Dienstagvormittag ein Sachschaden von circa 30.000 Euro entstanden. Das Feuer war kurz nach 10:00 Uhr vermutlich infolge eines technischen Defekts an einem Küchengerät ausgebrochen. Der 62 Jahre alte Hausbesitzer zog sich Schnittverletzungen zu, als er die Scheibe der Terrassentüre einschlug, um Löschversuche zu unternehmen. Die Freiwillige Feuerwehr Oppenweiler rückte mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an und löschten den Brand. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei war mit 4 Streifen im Einsatz.

Remshalden-Hebsack: Unfallbeteiligter nach Unfall am Montag gesucht

Wie bereits berichtet hat sich am Montag, gegen 11:00 Uhr ein Auffahrunfall auf der B29 bei Hebsack ereignet. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Waiblingen unterwegs, als er auf einen Mercedes eines 60-Jährigen auffuhr. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch ein Ford eines 71-Jährigen beschädigt. Der Mercedesfahrer musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie jetzt bekannt wurde, wurde bei dem Unfall ein bislang unbekannter brauner Sprinter mit seitlichem Aufdruck auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dieser Fahrzeuglenker wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Telefon: 07904/9426-0 zu melden.

Waiblingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen geparkten Audi RS3 beschädigt, welcher an der Einmündung Kästnerstraße / Erbachstraße abgestellt war. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Audi ist ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

