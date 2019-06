Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handtaschenraub, Mann in Toilette eingesperrt und versuchter Einbruch in Kiosk.

Waiblingen (ots)

Fellbach: Handtasche entrissen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, um 19:45 Uhr einer 84 Jahre alten Fußgängerin die Handtasche entrissen. Die Seniorin war in der Sebastian-Bach-Straße unterwegs, als sich von hinten der Täter näherte und die Handtasche entriss. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Der Täter war circa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß, hatte mitteleuropäisches Aussehen, dunkle Haare und war schlank. Er war mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem Aufdruck und einer dunklen Hose bekleidet.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07151/950-0 zu melden.

Waiblingen: In Toilette eingesperrt

Einen 23 Jahre alten Mann mussten Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 17:45 Uhr aus einer öffentlichen Toilette am Zeller Platz befreien. Der Mann wollte nachdem er sein Geschäft verrichtet hatte, die Toilette wieder verlassen und musste hierbei feststellen, dass der Türgriff von innen abgerissen war. Dadurch konnte er die Türe nicht öffnen, er hatte am zum Glück sein Smartphone dabei. Er rief über Notruf um Hilfe. Zunächst versuchte eine Polizeistreife die Türe von außen zu öffnen, nachdem dies nun auch nicht mehr möglich war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese befreite den Mann aus der misslichen Lage.

Die Beamten stellten fest, dass über das Wochenende ein unbekannter Täter absichtlich den Türgriff abgerissen hatte, wodurch ein Sachschaden von circa 300 Euro entstanden war.

Welzheim: Versuchter Einbruch in Kiosk

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag versucht in ein Kiosk in der Schorndorfer Straße einzudringen. Er hatte an einem Fenster ein Metallgitter durchtrennt, dann jedoch von der weiteren Tatausführung abgelassen. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Welzheim, Telefon 07182/9281-0.

