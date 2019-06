Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Schwäbisch Gmünd (ots)

Eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin bog am Montag gegen 16.45 Uhr von der Vogelhofstraße nach links in die Lorcher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der auf der Lorcher Straße stadtauswärts gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer und die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

