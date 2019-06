Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 18-Jähriger flüchtete vor Polizei, Unfälle und anderes

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: 18-Jähriger flüchtete mit Auto vor der Polizei

Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer ist in der Nacht zum Dienstag vor der Polizei geflüchtet. Der junge Mann, der nicht im Besitz in einer Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand, sollte gegen 02:15 in Unterbettringen in der Straße Schmiedberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen des Haltezeichens beschleunigte er den BMW und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über Waldstetten in Richtung Schwäbisch Gmünd. Am Dreifaltigkeitsfriedhof kam er von der Fahrbahn ab. Um wieder auf die Straße zu gelangen fuhr er rückwärts und prallte beinahe mit einem Streifenwagen zusammen, ehe er seine Flucht über die Klarenbergstraße fortsetzte. In der Scheffoldstraße beschleunigte er seinen BMW auf circa 200 km/h und schaltete sein Licht aus, woraufhin der Sichtkontakt abbrach. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Anschrift des Fahrzeughalters ermittelt werden. Dort wurde der BMW und dessen Fahrer kurze Zeit später festgestellt. Der 18-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme veranlasst, nachdem konkrete Hinweise auf Drogenbeeinflussung festgestellt wurden. Bei der Verfolgung waren drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Gegen 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Bopfingen: Schwarzer BMW nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Utzmemmingen und Trochtelfingen sucht die Polizei einen schwarzen BMW und dessen Fahrer. Eine 15 Jährige war am Montag, gegen 18:30 Uhr mit ihrem Mofa-Roller in Richtung Utzmemmingen unterwegs, als ihr der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem schmalen Weg entgegenkam. Die Mofa-Lenkerin musste bremsen und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Eine 16 Jahre alte Mitfahrerin auf dem Roller wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden wurde auf circa 400 Euro beziffert. Der BMW-Fahrer hatte seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/930-0.

Aalen: Fahrradfahrer übersehen

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin wollte am Montag, gegen 18:00 Uhr in der Limesstraße mit ihrem Fiat nach links auf einen Stellplatz einfahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 56 Jahre alten Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Der Sachschaden am Fahrrad betrug circa 500 Euro.

Aalen: Grab geschändet

Ein unbekannter Täter hat in Wasseralfingen zum wiederholten Mal ein Grab beschädigt. Zwischen 11.06. und 16.06. war das Grab erstmals beschädigt worden, indem der Täter eine provisorische Grabtafel herausgerissen hatte. Am 23.06. wurde erneut festgestellt, dass das Grab beschädigt wurde. Diesmal hatte der Täter wieder die Grabtafel beschädigt und Blumen herausgerissen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mutlangen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz, Zeugen gesucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Breite hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte zwischen 16:55 Uhr und 17:08 Uhr einen geparkten Pkw, Toyota vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und hierbei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro angerichtet. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/358-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell